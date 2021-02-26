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Барателия о майнинг-фермах в Абхазии: нужен механизм, который не позволит вновь подключать

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Майнинг в Абхазии (112)
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Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия в эфире радио Sputnik рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются при отключениях крупных майнинг-объектов и что необходимо, по его мнению, для эффективной работы.

Радио
Барателия о майнинг-фермах в Абхазии: нужен механизм, который не позволит вновь подключать

Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на объект, где накануне была выявлена функционирующая майнинговая ферма по добыче криптовалют. Это – территория асфальтового завода в поселке Бабушара Гулрыпшского района. Президент приказал немедленно демонтировать аппараты и предупредил, что проверит сегодня же лично исполнение его поручения, сообщает пресс-служба главы государтсва. 

Аслан Бжания также поручил главе администрации Гулрыпшского района освободить от занимаемой должности главу села, на территории которого действовала криптоферма.

"Это не вновь обнаруженная ферма, о ней было известно еще с 21 января. Трижды эту ферму отключали. Эта одна из тех, которые мы отключаем - потом подключают вновь. Нужен механизм, который не позволит им больше включаться, но такого механизма до сегодняшнего дня нам предоставлено не было. Сегодня глава государства предоставил такой механизм. Наверно, и дальше будем таким методом действовать. Люди, которые в свое время оказывали сопротивление в отключениях, тут без сопротивления сказали, что будут отключать, выносить. Это государственный объект, есть распоряжение Кабинета министров, где на гособъекте запрещено ставить майнинги. С частными объектами немного посложнее, но будем ждать, что в скором времени будет документ, который нам позволит демонтировать оборудование для майнинга", - сказал Барателия в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Темы:
Майнинг в Абхазии (112)

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