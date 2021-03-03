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Историк: советизация Абхазии привела к восстановлению государственности республики

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210303/1031939694/Istorik-sovetizatsiya-Abkhazii-privela-k-vosstanovleniyu-gosudarstvennosti-respubliki-.html

Завкафедрой истории России Северо-Кавказского университета, доктор исторических наук Марина Колесникова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о работе по сохранению исторической памяти российских событий начала ХХ века.

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть.

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Историк: советизация Абхазии привела к восстановлению государственности республики

"Советская власть: исторический опыт и современное осмысление" -  международная научная конференция, посвященная  100-летию советизации Абхазии, состоялась в АбИГИ 2 марта. О наиболее актуальных вопросах российско-абхазской научной встречи, важности изучения причин и последствий событий первой четверти 20 века, рассказала по телефону участник конференции, заведующая кафедрой истории России Северо-Кавказского университета, доктор исторических наук  Марина Колесникова.

"Установление советской власти, по мнению историков, привело к восстановлению абхазской государственности. Это знаменательная дата в истории Абхазии. Советская власть была установлена в Республике 4 марта 1921 года, а уже в конце марта была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая республика. Поэтому многие историки и связывают восстановление государственности именно с установлением в республике советской власти. Исторические юбилеи актуализируют научный интерес, общественный интерес и внимание и дают нам, историкам, проводить научно-просветительскую деятельность, которая направлена на сохранение исторической памяти. Важно сохранить историческую память, и в ответе за это мы, историки. Осмысление становления государственности в Абхазии в новейший период истории очень важно, потому что в целом период с 1917 по 1921 годы занимает особое место в российской истории и связан с чередой войн, революций, которые до основания потрясли мироустройство. И сегодня перед историками стоят вопросы, на которые нужно ответить", - рассказала Колесникова.

Подробности слушайте в аудиофайле.   


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