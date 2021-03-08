Такие обстоятельства: абхазская семейная пара о празднике 8 Марта

О роли женщины в абхазском обществе, о распределении ролей в семье и о женском счастье, в эфире радио Sputnik рассказала семейная пара, воспитывающая троих детей, историк Алхас Джопуа и певица Ильда Кучуберия.

Радио Такие обстоятельства: абхазская семейная пара о празднике 8 Марта

По мнению Ильды Кучуберия в семье не должно быть равноправия, главой должен быть мужчина, только в таком случае будет согласие, считает она.

Артистка отметила, что главное счастье в жизни женщины - это ее дети.

"Некоторые творческие женщины идут по пути карьеры, для других же важно материнство. Для меня музыка есть счастье, но большее счастье - это моя семья. Я никогда не променяю что-то одно на другое, мне и без музыки плохо и без семьи, но дети - это самое главное в жизни", - подчеркнула Кучуберия.

По мнению Алхаса Джопуа, если женщине удается совмещать работу и заботу о семье, то она не должна делать выбор в пользу одного или другого.

"Главные решения в семье принимаются мной, но в то же время я могу посоветоваться, и в этом я ничего плохого не вижу. В этом плане у нас нет никаких разногласий. Если девушка в своем деле добилась каких-либо вершин, то супруг не может не считаться с этим. Я уважительно отношусь к ее (супруги - прим.) делу", - сказал Джопуа.

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