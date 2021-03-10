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Такие обстоятельства: Адлейба о работе "Айтара" после сворачивания мобильного госпиталя

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210310/1031982826/Takie-obstoyatelstva-Adleyba-o-rabote-Aytara-posle-svorachivaniya-mobilnogo-gospitalya-.html

Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о новом опыте работы туробъекта во время дислоцирования на его территории военного мобильного ковидного госпиталя.

Радио
Такие обстоятельства: Адлейба о работе "Айтара" после сворачивания мобильного госпиталя

Адлейба отметил, что сначала было непросто.

"Но потом, когда мы включились в работу, а они люди дисциплинированные, работа пошла слаженно. Почти пять месяцев, которые мы проработали, не было ни одного чрезвычайного случая", - сказал Тимур Адлейба.

По его словам, от пансионата требовалось создать условия для больных и медиков, обеспечить бесперебойную подачу воды, электричества, питание.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Работа военного мобильного госпиталя Минобороны России началась в Абхазии 20 октября 2020 года, а завершилась 2 марта 2021 года. Все это время госпиталь базировался на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Накануне госпиталь Минобороны России покинул Абхазию.


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