Давыденко: Абхазия имеет все ресурсы, чтобы принять полтора миллиона туристов

Радио Давыденко: Абхазия имеет все ресурсы, чтобы принять полтора миллиона туристов

В мае планируют туристический форум "Абхазия – страна души" с участием более двухсот российских журналистов, крупнейших операторов, страховщиков. Об этом накануне заявил председатель общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко на встрече с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба.

В эфире радио Sputnik Абхазия Давыденко сообщил подробности предстоящего съезда, а также поделился своими прогнозами на турсезон в Абхазии.

По его словам, цель предстоящего форума в том, чтобы показать, что Абхазия готова принимать российских туристов и готова показать им максимальный уровень сервиса и стать полноценным партнером российских туристов за рубежом.

"Я думаю, что Абхазия в этом году получит не менее полутора миллиона организованных туристов. И мы будем работать над тем, чтобы поток в Абхазию был максимально большой. Абхазия на сегодняшний день имеет абсолютно все ресурсы, чтобы принять эти полтора миллиона человек и дать им хороший сервис и хорошее качество турпродукта. Эта цифра складывается из статистики, которая уже есть. Учитывая то, что из курортных направлений, которые будут открыты летом, на настоящий момент это только Россия, Турция и Абхазия, а Абхазия составляет третью часть турпотока, полтора миллиона – это та цифра, которую мы можем спрогнозировать, исходя из возможностей страны", - сказал Дмитрий Давыденко.

Он также отметил, что если Абхазия в этом году будет действовать в рамках концепции трех "S", которую для себя выбрала, что подразумевает море, песок и душу, то ей удастся получить большой поток туристов, которые будут ей помогать и принимать эти продукты с большим удовольствием.

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