Давыденко: в 2021 году Абхазию посетит полтора миллиона туристов

В мае в Абхазии планируется провести туристический форум "Абхазия – страна души" с участием более двухсот российских журналистов, крупнейших операторов и страховщиков.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В 2021 году Абхазию посетит не менее полутора миллиона туристов, поделился прогнозом в интервью радио Sputnik председатель общественного совета при Федеральном агентстве по туризму России Дмитрий Давыденко.

"Мы будем работать над тем, чтобы туристический поток в Абхазию был максимально большой. В настоящее время республика имеет абсолютно все ресурсы, чтобы принять эти полтора миллиона человек и оказать им хороший сервис", - отметил он.

Учитывая то обстоятельство, что в настоящий момент для российских туристов открыта только Турция и Абхазия, можно сделать вывод о том, что большое количество отдыхающих посетят республику, отметил Давыденко.

"Полтора миллиона - это та цифра, которую мы можем спрогнозировать исходя из возможностей Абхазии и возможностей российских туроператоров. Есть, конечно, проблемы, как у любой принимающей стороны, но мы работаем над улучшением качества сервиса с абхазскими партнерами, на улучшение качества продукта", - сказал председатель общественного совета при Федеральном агентстве по туризму России.

Самая главная проблема, добавил Давыденко – это соотношение цены и качества, если они соответствуют мировым стандартам, то никаких проблем не будет, Абхазия в этом плане спокойно воспринимает критику и реагирует на нее.

Он также сообщил, что в мае планируется провести туристический форум "Абхазия – страна души" с участием более двухсот российских журналистов, крупнейших операторов и страховщиков. Цель форума показать, что Абхазия готова принимать российских туристов и оказать им максимальный уровень сервиса, проинформировал Дмитрий Давыденко.

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