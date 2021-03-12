Чанба о продлении мер против COVID-19 в Абхазии: если отпустить ситуацию будет еще хуже

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением о продлении ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в Абхазии.

Радио Чанба о продлении мер против COVID-19 в Абхазии: если отпустить ситуацию будет еще хуже

Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии еще на месяц, до 12 апреля. На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 марта 2021 года, президент принял решение продлить еще на месяц те ограничения, которые сохранялись до 10 марта

Абсолютно ничего не соблюдается при ограничительных мерах, а если вообще отпустить ситуацию, будет еще хуже, сказала Чанба в беседе на радио.

"В эпидемиологии самое главное разорвать цепь, то есть, чтоб остановить любую вспышку, необходимо разорвать цепь между источником и путем передачи, но у нас это не получается. У нас не заканчиваются места массового скопления, не соблюдается режим, социальная дистанция и масочный режим. Этого нет и очень обидно. В гудаутском районе очень много сил потрачено, на то, чтоб люди соблюдали меры, чтоб поминальные столы вообще минимизированы были, но ныне этого нет", - сказала Чанба.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Согласно документу, до 12 апреля по-прежнему под запретом остается проведение массовых мероприятий, работа спортивных объектов, деятельность образовательных и других кружков, в закрытых помещениях, деятельность детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

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