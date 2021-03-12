Такие обстоятельства: Зантария о выводе энергетики Абхазии из кризиса

Экс-директор РУП "Черноморэнерго" Резо Зантария в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим мнением о том, как правильно вести тарифную политику в энергоотрасли республики и с чего нужно начинать выход из энергокризиса.

Радио Такие обстоятельства: Зантария о выводе энергетики Абхазии из кризиса

Ситуация в сфере энергетики в Абхазии по-прежнему сложная. Повышение тарифа на электроэнергию в стране неизбежно. Оно может произойти уже с 1 января 2022 года. Об этом на встрече с депутатами Парламента сказал президент республики Аслан Бжания. При каких условиях это возможно будет сделать, позволит ли это вывести страну из энергокризиса, а главное, как обязать граждан платить за потребленную электроэнергию, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал бывший директор "Черноморэнерго" Резо Зантария.

"Основная проблема в том, что в нашей стране отсутствует отраслевой закон, который регулирует все взаимоотношения в отрасли. Говоря о тарифе, мы не знаем, сколько должна стоить электроэнергия, потому что нет правил расчета на электроэнергию. Это все должно быть принято законодательно. Если надзорный орган будет контролировать исполнение законодательства, будет работать вся система", - отметил Зантария.

Он напомнил, что, будучи руководителем "Черноморэнерго", предлагал рассчитать тариф, который был бы самодостаточным для надежного энергоснабжения республики.

"Мы тогда представили целую программу и Парламенту, и Кабинету Министров о том, как выйти из того кризиса, который наступил у нас. Но это не было услышано. Все это политизировали. И вот результат сегодняшнего дня", - посетовал Резо Зантария.

Повышение тарифа за электроэнергию и сбор денежных средств – это два разных направления, по которым нужно провести огромную работу, так как тарифы имеют свою стихию, энергосбыт – свою, отметил Зантария.

"Все это должно быть прописано в законе. Тогда не нужны будут личные инициативы президента, или директора предприятия, или депутата. Есть правила, по которым каждый год нужно рассматривать расчеты тарифов. Тот закон, который сегодня существует, абсолютно ничего не регулирует, он носит только разрушительно запретный характер. Он запрещает инвестиции. Где рынок, который там должен состояться? Кто следит за этим, за тем, в какой форме он исполняется?", - сказал энергетик.

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