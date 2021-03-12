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Такие обстоятельства: Чеха о заявках по квотам на 2021/22 учебный год

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210312/1032002251/Takie-obstoyatelstva-Chekha-o-zayavkakh-po-kvotam-na-202122-uchebnyy-god.html

Насколько активно поступают заявки на обучение в российские вузы, какие специальности предлагаются и где более высокий спрос, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха.

Радио
Такие обстоятельства: Чеха о заявках по квотам на 2021/22 учебный год

На сайте представительства Россотрудничества опубликован план приема на обучение в российских вузах по квотам на 2021/22 учебный год. Всех кандидатов просят ознакомится с данным планом и заполнить анкеты-заявления. Срок регистрация кандидатов на обучение в пределах квоты правительства России, выделяемой Абхазии, до 15 марта.

"Одной из особенностей отборочной компании в этом году является жесткое следование срокам регистрации. В этом году более жесткая система регистрации, что обусловлено предполагаемой системой прохождения отборочных испытаний, которая, как и в прошлом году, будет проходить в формате онлайн тестирования с использованием дистанционных образовательных технологий", - сказал Чеха в беседе на радио.    

Перечень специальностей устанавливается не нами, ни представительством Россотрудничества, ни нашей рабочей группой, российско-абхазской, он устанавливается тремя российскими ведомствами в отношении всех стран, речь идет о МИДе России, Россотрудничестве - центральным аппаратом, и о министерстве науке и высшего образования, проинформировал Чеха.

 

 


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