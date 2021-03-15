Такие обстоятельства: Бжания об условиях повышения тарифов на электричество

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о возможном повышении тарифов. Своим мнением о том, при каких условиях это возможно, и позволит ли данная мера вывести энергетику республики из кризиса, в эфире радио Sputnik поделился экс-депутат Парламента Ахра Бжания.

Радио Такие обстоятельства: Бжания об энергетике

Будучи депутатом, в 2013 году Бжания был в составе комиссии, которая обсуждала вопрос возможного повышения тарифа за электроэнергию. Тогда группа депутатов выразила мнение, что тарифы на электричество повышать нельзя, а в случае их увеличения необходимо также повышать пенсии и заработные платы.

"Тогда цены был подняты с 14 до 30 копеек для физических лиц и до 80 копеек для юридических лиц. Подъем цен был, но не в том масштабе, что предлагало правительство", - напомнил Бжания.

По его мнению, нельзя понятие "рыночная цена" просто так навешивать на товар, каждый отдельный ресурс должен рассматриваться отдельно.

"Если его у вас много и вы тратите на его реализацию и добычу мало, то вы должны ставить соответствующий ценник на этот ресурс. Кроме того, надо всегда учитывать социальное состояние граждан, их общее количество и общий уровень достатка. Если он относительно низкий, чем в какой-то стране, то желательно, чтобы и плата за какие-то услуги, в частности за электроэнергию, была на какой-то порядок меньше. Ко всему надо подходить комплексно. У нас не решен вопрос собираемости платежей за электроэнергию. Кто-нибудь считал, если мы его решим, улучшится ситуация или нет? Мне кажется, улучшится. В первую очередь надо приложить усилия в этом направлении. Во-вторых, надо использовать новые технологии для предупреждения аварий и для мониторинга состояния сетей. Если тратить колоссальные деньги на текущий ремонт и не тратить ничего на прогноз, мониторинг и анализ, всегда будут финансовые проблемы, и никакая собираемость с граждан не поможет. Мы должны оказывать предусмотренную законом поддержку людей по привлечению частного бизнеса к обслуживанию распределительных сетей. Если люди будут качественно и эффективно обслуживать трансформаторные подстанции, 1-киловольтные линии, качество сервиса улучшится", - отметил Ахра Бжания.

Подробности слушайте в аудиофайле.