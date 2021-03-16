Мендкович рассказал, почему "Талибан" не принял план США по урегулированию в Афганистане

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik рассказал, почему возник конфликт между "Талибаном" и США в ходе переговоров по урегулированию афганского вопроса.

Радио Мендкович рассказал, почему "Талибан" не принял план США по урегулирования в Афганистане

Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) отвергло новый план мирного урегулирования в Афганистане, предложенный США. Об этом сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на официального представителя политического офиса талибов Наима Вардака.

Комментируя сложившуюся ситуацию в эфире радио Sputnik, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что проблемы были ожидаемы.

"В Вашингтоне сменилась администрация, и она уже заявляла, что будет иметь совершенно иной подход к решению афганской проблемы. Она делает ставку не на мирный процесс, а на принуждение талибов к миру. "Талибан" же, фактически выигрывая военные действия, не считает нужным идти на серьезные уступки перед Вашингтоном и Кабулом. Поэтому вполне ожидаемо, что конфликт на текущий момент в ходе переговоров снова возник и снова возникли эти проблемы. На текущий момент возникло следующее противоречие: США – наиболее сильная сторона конфликта, но на поле боя она сейчас объективно проигрывает. "Талибан" лишен политического признания в мире, более того, считается террористической организацией, однако на поле боя в Афганистане он выигрывает. Из-за этого возникают противоречия между актуальной ситуацией на поле боя и на площадке переговоров", - отметил Мендкович.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик. Новая администрация США пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

Читайте также: