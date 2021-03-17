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© Foto / предоставила Елена Добровольская

Добровольская об участии Абхазии в МИТТ: сумасшедший ажиотаж

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210317/1032028953/Dobrovolskaya-ob-uchastii-v-Abkhazii-MITT-sumasshedshiy-azhiotazh.html

Генеральный директор туристической компании "7-тур" Елена Добровольская в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какой спрос на отдых в Абхазии ожидается в текущем сезоне, исходя из ажиотажа вокруг абхазского стенда на выставке MITT-2021 в Москве.

 

Радио
Добровольская об участии в Абхазии МИТТ: сумасшедший ажиотаж

В эти дни в Москве проходит XXVII международная выставка MITT-2021, на которой, помимо 200 стран, представлена и Абхазия. Среди участников выставки - туристическая компания "7-тур".

Как рассказала генеральный директор фирмы Добровольская, ее компания занимается абхазским туристическим направлением с 1996 года, и впервые за последние три года наблюдается "сумасшедший" спрос на это направление.

"Интерес к Абхазии как к красивой стране, к стране с красивой экскурсионной программой. Люди где-то что-то слышали, но хотят уже поехать и воочию все увидеть. Есть интерес у тех, кто уже был в Абхазии, а некоторые хотят съездить третий и четвертый раз. Ажиотаж! Для нас это очень много значит. Мы видим реальный спрос с "закрытыми глазами". Тут (на выставке – ред.) проходит продвижение всех наших продуктов, которые мы имеем. И мы видим, что у нас есть перспектива, что мы хорошо поработаем в этом сезоне", - отметила Добровольская.

По ее словам, в этом году спросом пользуется сегменты любого уровня.

"И это приятно, потому что Абхазию обычно ассоциировали со средним уровнем отдыхающих. Мы представляем разные сегменты, отели разного уровня. И на все есть спрос, будет обязательно и состоятельный турист в Абхазии. Потому что людям нужно будет отдыхать в сегменте высокого уровня, а Сочи и Крым не резиновые. И на сегодняшний день есть спрос на такого уровня объекты в Абхазии", - сказала Елена Добровольская.

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