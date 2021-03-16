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Минтуризма Абхазии участвует в туристической выставке MITT-2021 в Москве

© Foto / Министерство по туризму РА
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210316/1032021539/Minturizma-Abkhazii-uchastvuet-v-turisticheskoy-vystavke-MITT-2021-v-Moskve.html

MITT — Moscow International Travel & Tourism Exhibition – самая крупная туристическая выставка в России и странах СНГ.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии принимает участие в XXVII Международной выставке, посвященной туристической отрасли, MITT-2021 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Делегацию Абхазии возглавляет министр туризма Теймураз Хишба.

"Несмотря на пандемию, к выставке большой интерес. Стенд Абхазии - один из самых больших и посещаемых стендов всей туристической выставки", - сказал министр.

Это, по его словам, прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Мероприятие в этом году проходит в Крокус ЭКСПО с 16 по 18 марта.

В этом году в выставке участвуют более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Тайланд, Албания, Саксония, Никарагуа и другие.

MITT — это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.

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