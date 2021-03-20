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Гинцбург: вакцина "Спутник V" изначально создавалась для использования в России

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Когда планировалось создание "Спутника", речь не шла об его использовании в других странах, сказал директор исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

 

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Гинцбург: вакцина "Спутник V" изначально создавалась для использования в России

"Мы создавали этот препарат в целях его использования на территории Российской Федерации", - отметил в ходе онлайн-брифинга на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан Александр Гинцбург.

 

Онлайн-брифинг был организован 16 марта при содействии Карагандинского фармацевтического комплекса, на базе которого развернут выпуск российской вакцины "Спутник V".

Исследования доказали, что российский препарат - достаточно эффективный и безопасный.

"Когда планировалось создание этого препарата, речь не шла об его использовании в других странах мира. Вирус с нами не советуется и охватил весь земной шар за короткий период времени. Наше руководство прекрасно осознает, что победа над этой инфекцией только на территории Российской Федерации не приведет к той цели, к которой все стремятся. Конечно же, дефицит вакцинных препаратов против COVID-19 будет длительное время сказываться. Та политика, которая сейчас ведется в плане возможности использования вакцины "Спутник V" и ее вероятное производство в тех странах, которые выразили готовность и желание использовать этот препарат – совершенно правильная позиция",- сказал Гинцбург.

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