Смыр о поправках к проекту бюджета на 2021 год: пришли к консенсусу

Руководитель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр рассказала в эфире радио Sputnik о том, какая была проведена работа над Республиканским бюджетом, чтобы вынести обсуждение законопроекта на сессию.

Радио Гражданин и начальник: Смыр о поправках к проекту бюджета на 2021 год

В конце 2020 года депутаты Парламента Абхазии не приняли проект Республиканского бюджета на 2021 год и направили его на доработку. Согласно закону, бюджетные обязательства в первые три месяца нового года исполняются по бюджету предыдущего года. Последнее заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвященное бюджету на 2021 год, состоялось 23 марта. В обсуждении проекта бюджета приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, заместитель министра финансов Ирма Амичба.

Руководитель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала в эфире радио Sputnik, что при обсуждении проекта бюджета стороны пришли к консенсусу.

"При обсуждении проекта бюджета на 2021 год мы достаточно конструктивно подходили к нему, даже если возникали спорные моменты. И депутаты, и исполнительная власть четко понимают, что бюджет принимать надо, потому что идут задержки по расходам, какие-то расходы не выполняются. В таком режиме мы живем уже три месяца, и это неправильно, в этом я убеждена", - заметила Натали Смыр.

По ее словам, на комитетском заседании было найдено взаимопонимание по поправкам к проекту бюджета на 2021 год, на ближайшей сессии Парламента они будут представлены с изменениями.

Подробности в аудиофайле.

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