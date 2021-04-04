Дополнительное время: Морозов о сборах "Зенита" в Абхазии

Своими впечатлениями о сборах детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" в Абхазии в эфире радио Sputnik поделился директор центра повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита", член технического комитета российского футбольного союза Сергей Морозов.

Радио Дополнительное время: Морозов о сборах "Зенита" в Абхазии

Говоря о футбольном климате в Абхазии, Морозов отметил, что здесь благоприятные условия, да и футбол в стране - один из любимых видов спорта.

"Когда у нас встал вопрос о том, где проводить учебно-тренировочные сборы, я предложил свою любимую Абхазию. А еще больше мне понравилось, что к окончанию наших сборов и к радости наших воспитанников и тренеров это событие состоялось", - подчеркнул Морозов.

Более 200 футболистов детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы. В планах футбольного клуба из Санкт-Петербурга проводить учебно-тренировочные сборы в Абхазии несколько раз в год.

Во время пребывания футболистов "Зенита" в Абхазии прошли тренировочные матчи с местными командами. А 27 марта состоялось торжественное открытие филиала Академии "Зенит". Отделения филиала будут располагаться в Сухуме и в Новом Афоне.

Лучшие игроки из Абхазии получат возможность выступать за питерский "Зенит".

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