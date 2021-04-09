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Такие обстоятельства: Кобахия о сохранении историко-культурного облика городов Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210409/1032177165/Takie-obstoyatelstva-Kobakhiya-o-sokhranenii-istoriko-kulturnogo-oblika-gorodov-Abkhazii.html

Как сочетать новые формы архитектуры и сохранить сложившийся историко-культурный облик и что необходимо для этого, в эфире радио Sputnik, своим мнением поделился куратор выставки "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" Батал Кобахия.

Радио
Такие обстоятельства: Кобахия о сохранении историко-культурного облика городов Абхазии

В ЦВЗ Сухума открыта выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы". В рамках выставки состоялся и круглый стол, на тему "Архитектурный ландшафт исторической части города, современные тенденции и европейский опыт сохранения архитектурного наследия". 

"Мы хотим сделать так, чтобы город Сухум сохранил то свое очарование, описанное многими писателями, гостями, художниками, поэтами, но и чтобы он развивался. Архитектура, это такая сфера, которая постоянно развивается, появляются новые формы. Отбирая работы, мы выставку планировали так, чтобы был баланс между старым и новым, и чтобы это сочеталось. Важно сохранить сложившийся историко-культурный облик Сухума и развития новых форм. Мы не можем сделать наш город музеем, тем более что тут архитектура не такая, как в Италии. В нашем городе больше пространства, больше возможности для архитекторов, и очень важно, чтобы они соблюдали баланс, и чтобы это не диссонировало, а, наоборот, играло. Очень часто бывает, что современное здание в сочетании с объектами культурного наследия очень хорошо выглядят. Собравшись, мы хотим обсудить какие существуют проблемы сегодня с сохранением объектами культурного наследия. К примеру, до сих пор не принят градостроительный кодекс, который не позволяет властям и людям как-то реагировать, влиять, когда идет хаотичная застройка города, не приняты охранные зоны заповедников, зоны исторического города, и это приводит к возмущению людей. Мы хотим, чтобы был диалог между гражданским обществом и местными властями", - отметил Кобахия.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.         

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