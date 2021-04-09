Максимов рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса

Энергетик со стажем, бывший начальник отдела техучета и анализа "Черноморэнерго" Сергей Максимов, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился мнением о том, как вывести энергоотрасль Абхазии из кризиса.

Радио Максимов рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса

Веерные отключения света в Абхазии продолжатся. Причина – дефицит электроэнергии. Как сообщает "Черноморэнерго", российской стороной был определен лимит электроэнергии, поступающей в Абхазию, который составлял 7 миллионов киловатт-часов. Для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо примерно на 2 миллиона киловатт-часов больше. О причинах энергокризиса и путях выхода из сложившейся ситуации в эфире радио Sputnik рассуждал бывший начальник отдела техучета и анализа "Черноморэнерго" Сергей Максимов.

По словам специалиста, главная причина сложившейся ситуации в Абхазии в том, что электроэнергия потребляется бесконтрольно.

"В первую очередь должен быть учет отпускаемой электронергии, учет отпускаемой энергии с трансформаторных подстанций и контроль оплаты. Майнинг лишь усугубил ситуацию. Было видно еще пять-шесть лет назад, что такая ситуация будет иметь место. Потому что есть ограничение притока электроэнергии и увеличение ее потребления. Запросы у населения растут, и к этому все равно должны были прийти", - считает Максимов.

Эксперт, говоря о путях вывода энергосистемы страны из кризиса, поддерживает мнение бывшего руководителя "Черноморэнерго" Резо Зантария, которое он озвучил в интервью радио Sputnik Абхазия.

"На долгосрочной перспективе необходимо создать законодательство, которое могло бы регламентировать отношения потребителя и энергоснабжающей компании в правовом, техническом и экономическом плане. А в краткосрочной перспективе надо в первую очередь отыскивать узлы наибольших потерь электроэнергии и заниматься контролем, создавать какие-то координационные советы на местах, что сейчас и происходит. Искать точки, где идут наибольшие потери, где нет учета расхода энергии, и по этим точкам конкретно начинать работать", - сказал Сергей Максимов.

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