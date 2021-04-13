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Калягина: новость об ограничении авиасообщения России с Турцией добавила оптимизма

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Sputnik Абхазия
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Как ограничение авиасообщения между Россией и Турцией отразится на турпотоке в Республику, в эфире радио Sputnik рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Радио
Калягина: новость об ограничении авиасообщения России с Турцией добавила оптимизма

Около полумиллиона россиян планировали отправиться в Турцию с 15 апреля по 1 июня, но решением российских властей было сокращено количество авиасообщений с этой страной до лета. Есть ли у Абхазии шансы и возможности переманить часть туристического потока, в эфире радио Sputnik рассказала президент "Абхазского союза туризма"  Анна Калягина.

"Мы в общем готовимся в этом году к немалому потоку туристов. И надеемся принять туристов больше, чем даже в позапрошлом году. Сегодняшняя новость добавила оптимизма не только нам, но и курортам Краснодарского края, Крыма. Коллеги в России опасаются, что они "захлебнутся". Нам нужно быть готовыми к большому потоку. Помимо оптимизма, нужно быть более ответственными, собранными и организованными", - отметила Калягина.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Россия ограничит авиасообщение с Турцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Решение связано с ростом темпов распространения COVID-19 в этой стране. Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. В Ростуризме посоветовали тем, кто уже купил путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление. 

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