Агрба рассказал, как сохранить здоровье позвоночника при работе за компьютером

От частого сидения за компьютером часто портится осанка, и, как результат, появляются различные заболевания позвоночника. О том, как минимизировать эти риски, рассказал физический терапевт Арзаддин Агрба.

Радио Агрба рассказал, как сохранить здоровье позвоночника при работе за компьютером

"Это началось раньше, чем появились компьютеры. Гиподинамию никто не отменял. Раньше тоже сидели, не за компьютерами. Целый день на позвоночник оказывается компрессия, и законы гравитации никто не отменял. Чтобы помочь позвоночнику, ему нужно создать правильные условия. Очень много во время работы зависит от кресла, на котором вы сидите. Правильное кресло – это очень многое. Я работаю с людьми со спинно-мозговыми травмами, которые сидят на колясках. Но для каждого из них подбирается коляска индивидуально – высчитывается высота спинки. Ширина сиденья, подушка, на которой сидишь, высота коленного сустава, которая спускается на подножку. Все это, в принципе, похоже на то, как вы сидите в кресле. Кресло должно быть удобным, с прилегающей спинкой", - рассказал Агрба.

По его словам, современные дети со школьной скамьи сидят не правильно за партами. Более адаптивными были старые парты, с поверхностью под наклоном.

"Как бы банально не звучало, но раньше была производственная гимнастика. Делалось это не просто так... Ходить нужно минимум по три километра в день, чтобы поддержать свое здоровье", - отметил врач.

Подробности слушайте в аудиофайле.