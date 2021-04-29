Историк рассказал, как нацисты планировали уничтожить народы СССР

Историк и исследователь Егор Яковлев рассказал о проекте "Нюрнберг. Начало мира", который посвящен самым интересным и актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса. Он также сообщил о начале публикации документального цикла "Геноцид. План рейха".

Радио Историк рассказал, как нацисты планировали уничтожить народы СССР

До сих пор существуют документы Третьего рейха, которые не переведены на русский язык, но в них содержатся доказательства того, что нацистская Германия планировала осуществить геноцид народов СССР.

Об этом рассказал историк Егор Яковлев во время пресс-конференции, посвященной началу публикаций документального цикла "Геноцид. План рейха".

Впервые на русском языке была осуществлена публикация материалов Третьего рейха, которые неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях — это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов.

"Гуманность, проявленная советской наукой (речь идет о том, что многие документы, содержащие свидетельства крайних жестокостей фашистов, не предавались огласке), обернулась тем, что после распада СССР стали появляться альтернативные трактовки исторических событий, различные ревизионистские теории, которые пытались доказать, что никакого геноцида не было", - сообщил Яковлев, объясняя, что новые публикации, которые они готовят, поставят точку в этих вопросах.

Так, например, историк рассказал об одном малоизвестном факте, что первопричиной агрессивной политики Германии и ее решения начать войну был элементарный страх голода. Новые документы проливают свет на истинные намерения нацистской Германии: осуществить массовое уничтожение советских граждан уже в ходе операции "Барбаросса". Ее составной частью было намерение не брать крупные города нечерноземной зоны СССР, а окружать их, уничтожать систему жизнеобеспечения и обрекать население на вымирание.