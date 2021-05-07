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Вадим Чеха
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чеха о праздновании 9 Мая в Абхазии: ответ на запрос общества

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210507/1032368114/Chekha-o-prazdnovanii-9-Maya-v-Abkhazii-otvet-na-zapros-obschestva.html

О важности и о значении сохранения памяти погибших в Великой Отечественной войне, о мероприятиях в честь празднования Дня Победы в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха.

Радио
Чеха о праздновании 9 мая в Абхазии: ответ на запрос общества

9 мая при поддержке представительства Россотрудничества в республике состоится акция "Бессмертный полк", велопробег Сухум-Гулрыпш-Сухум и соревнования по карате.

"Все мероприятия, которые проходят при поддержке представительства Россотрудничества, являются в той или иной степени ответом на запросы самого абхазского общества, то есть со стороны абхазского общества существует запрос на сохранение, поддержание исторической памяти, особенно памяти, связанной с участием в Великой Отечественной войне и в других исторических событиях. Для Абхазии характерно бережное отношение к исторической памяти, тем более что бои во время Великой Отечественной войны шли и в горах Абхазии. Множество жителей республики не вернулось с той войны. В этом смысле и для школьников, и для обучающихся, для педагогических работников, для родителей, для родственников весьма значимым является поддержание исторической памяти как средства воспитания гражданственности, патриотизма. Мы всегда находим поддержку со стороны школ и органов управления в организации такого рода событий", - рассказал Чеха.

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