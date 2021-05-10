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ЯсноПонятно: как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы

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Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды?

Радио
ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?

Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты. Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма? О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.

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Темы:
Подкасты РИА (535)

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