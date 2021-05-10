00:45 11 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск
© Sputnik

Нетрудный возраст: Амина Парулуа и Анжелика Богатых о занятиях футболом

Радио
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210510/1032386862/Netrudnyy-vozrast-Amina-Parulua-i-Anzhelika-Bogatykh-o-zanyatiyakh-futbolom-.html

Почему Амина Парулуа и Анжелика Богатых среди множества видов спорта выбрали для себя футбол и каково заниматься в одной команде с мальчиками, расскажет программа "Нетрудный возраст".

Радио
Нетрудный возраст: Амина Парулуа и Анжелика Богатых о занятиях футболом

Анжелике Богатых 9 лет. Два ее брата занимаются футболом, потому и она решила последовать их примеру. Сейчас она тренируется в Сухуме в команде "Алекс". Кроме того, ей удается совмещать футбол с балетом.

В команде "Динамо Сухум" занимается  15-летняя амина Парулуа. Любовь к футболу ей привил отец, который сам занимается любительским футболом.

О том, трудно ли девчонкам приходится в мужских коллективах, какие роли на поле отвели им тренеры,  слушайте в аудиофайле.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Парад Победы и шествие под дождем: День Победы в Абхазии
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться