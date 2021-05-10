Нетрудный возраст: Амина Парулуа и Анжелика Богатых о занятиях футболом

Почему Амина Парулуа и Анжелика Богатых среди множества видов спорта выбрали для себя футбол и каково заниматься в одной команде с мальчиками, расскажет программа "Нетрудный возраст".

Радио Нетрудный возраст: Амина Парулуа и Анжелика Богатых о занятиях футболом

Анжелике Богатых 9 лет. Два ее брата занимаются футболом, потому и она решила последовать их примеру. Сейчас она тренируется в Сухуме в команде "Алекс". Кроме того, ей удается совмещать футбол с балетом.

В команде "Динамо Сухум" занимается 15-летняя амина Парулуа. Любовь к футболу ей привил отец, который сам занимается любительским футболом.

О том, трудно ли девчонкам приходится в мужских коллективах, какие роли на поле отвели им тренеры, слушайте в аудиофайле.