Такие обстоятельства: коммунальщик, эколог и дизайнер о кронировании деревьев

По каким правилам производится кронирование деревьев в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали эколог Михаил Кирия, ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян и директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа .

Радио Такие обстоятельства: коммунальщик, эколог и дизайнер о кронировании деревьев

Глава администрации Сухума Беслан Эшба запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Об этом он заявил на расширенном совещании с участием руководителей домоуправлений районов города, департаментов и хозяйств по благоустройству, сообщается на сайте администрации. Эшба подчеркнул, что сезонная обрезка деревьев в столице вызвала много нареканий и замечаний у населения.

Эту тему в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили эколог Михаил Кирия, ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян и директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Кур-ипа рассказал подробнее о том, как МУП "Благоустройство" приступает к обрезке деревьев, как запускается этот процесс, с какой периодичностью производится обрезка деревьев.

Подробнее об этом, об экологической ценности деревьев в городской среде, как в культурный ландшафт Сухума должны вписываться деревья, аллеи, слушайте в аудиофайле.