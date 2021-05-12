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Такие обстоятельства: коммунальщик, эколог и дизайнер о кронировании деревьев

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210512/1032398174/Takie-obstoyatelstva-kommunalschik-ekolog-i-dizayner-o-kronirovanii-derevev.html

По каким правилам производится кронирование деревьев в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали эколог Михаил Кирия, ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян и директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа .

Радио
Такие обстоятельства: коммунальщик, эколог и дизайнер о кронировании деревьев

Глава администрации Сухума Беслан Эшба запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Об этом он заявил на расширенном совещании с участием руководителей домоуправлений районов города, департаментов и хозяйств по благоустройству, сообщается на сайте администрации. Эшба подчеркнул, что сезонная обрезка деревьев в столице вызвала много нареканий и замечаний у населения.

Эту тему в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили эколог Михаил Кирия, ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян и директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Кур-ипа рассказал подробнее о том, как МУП "Благоустройство" приступает к обрезке деревьев, как запускается этот процесс, с какой периодичностью производится обрезка деревьев.  

Подробнее об этом, об экологической ценности деревьев в городской среде, как в культурный ландшафт Сухума должны вписываться деревья, аллеи, слушайте в аудиофайле.  

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