Косилов о турпотоке в Абхазию в мае: помогли закрытые границы, цены и новые предложения

Радио Косилов о турпотоке в Абхазию в мае: помогли закрытые границы, цены и новые предложения

Как считает эксперт, в этом году сразу несколько факторов способствовали хорошему туристическому потоку в Абхазию в майские праздники.

"Безусловно, сезон хороший. В этом году в мае мы видим сразу несколько факторов, которые коренным образом преобразили ситуацию. Во-первых, это закрытие других направлений – Турция, Мальдивы и другие страны. То есть ситуация с COVID помогла внутреннему туризму и в России, и в Абхазии. Второе – это большие выходные. Их никто не ожидал, но они случились. Конечно, туристы в рамках закрытия границ и большого количества свободных дней ринулись на курорты юга России и Абхазии. Кроме того, этому способствовало и усреднение цен по перевозке по авиасообщению и поездам - цены выросли незначительно. Туда-обратно на человека редко превышала 10 тысяч рублей. И это позволило сохраниться средней цене на тур в пределах 40-50 тысяч рублей. Эта цена была ниже, чем в Сочи, ниже, чем в Крыму, и позволила Абхазии очень неплохо загрузиться", - сказал Сергей Косилов.

Повлияло на турпоток, по словам руководителя компании, и то, что по сравнению с предыдущими годами в этом году больше отелей подготовились к майским праздникам.

"Больше номерного фонда открылось, больше отелей было готово принимать туристов в этот короткий, не такой теплый, не такой пляжный период, как летом. Поэтому, естественно, то предложение, которое Абхазия в этом году выдвинула на рынок, привлекло к себе туристов, и они массово поехали. Ну и, конечно, оперативность, которую проявили все основные отраслевые ведомства, связанные с туризмом и эпидситуацией, помогла отменить все справки и выявить близость Абхазии", - отметил Косилов.