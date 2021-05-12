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Косилов о турпотоке в Абхазию в мае: помогли закрытые границы, цены и новые предложения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210512/1032399024/Kosilov-o-turpotoke-v-Abkhaziyu-v-mae-pomogli-zakrytye-granitsy-tseny-i-novye-predlozheniya.html

Майский туристический сезон выдался хорошим для Абхазии, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.

Радио
Косилов о турпотоке в Абхазию в мае: помогли закрытые границы, цены и новые предложения

Как считает эксперт, в этом году сразу несколько факторов способствовали хорошему туристическому потоку в Абхазию в майские праздники.

"Безусловно, сезон хороший. В этом году в мае мы видим сразу несколько факторов, которые коренным образом преобразили ситуацию. Во-первых, это закрытие других направлений – Турция,  Мальдивы и другие страны. То есть ситуация с COVID помогла внутреннему туризму и в России, и в Абхазии. Второе – это большие выходные. Их никто не ожидал, но они случились. Конечно, туристы в рамках закрытия границ и большого количества свободных дней ринулись на курорты юга России и Абхазии. Кроме того, этому способствовало и усреднение цен по перевозке по авиасообщению и поездам - цены выросли незначительно. Туда-обратно на человека редко превышала 10 тысяч рублей. И это позволило сохраниться средней цене на тур в пределах 40-50 тысяч рублей. Эта цена была ниже, чем в Сочи, ниже, чем в Крыму, и позволила Абхазии очень неплохо загрузиться", - сказал Сергей Косилов.

Повлияло на турпоток, по словам руководителя компании, и то, что по сравнению с предыдущими годами в этом году больше отелей подготовились к майским праздникам.

"Больше номерного фонда открылось, больше отелей было готово принимать туристов в этот короткий, не такой теплый, не такой пляжный период, как летом. Поэтому, естественно, то предложение, которое Абхазия в этом году выдвинула на рынок, привлекло к себе туристов, и они массово поехали. Ну и, конечно, оперативность, которую проявили все основные отраслевые ведомства, связанные с туризмом и эпидситуацией, помогла отменить все справки и выявить близость Абхазии", - отметил Косилов.

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