Гостиницы Абхазии на майские праздники были заполнены на 80 процентов

Наиболее популярные туристические объекты посещения – Новоафонскую пещеру и Рицинский национальный реликтовый парк – в период майских праздников посетили около 37 000 туристов.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Загрузка объектов размещения в Абхазии с 1 по 10 мая составила около 80%, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра туризма республики Астамур Барциц.

По его словам, Новоафонскую пещеру на майские праздники посетили около 16,5 тысячи туристов, около 20,5 тысячи туристов посетили Рицинский национальный реликтовый парк.

"Это беспрецедентные показатели для Абхазии за всю историю аналитики посещения туристами на майские праздники", - отметил Барциц.

С января по октябрь 2019 года республику посетило более 1 100 000 туристов, количество людей, отдохнувших в объектах размещения на территории Абхазии, включая частный сектор, составило более 500 тысяч. В 2020 году туристический сезон в Абхазии начался в августе в связи с ограничительными мерами. С августа по октябрь, по информации Министерства туризма Абхазии, республику посетило более 600 тысяч туристов.

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции, вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток. Однако 30 апреля стало известно, что постановление Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу.

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