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Турбаза: Чурина о развитии гастрономического туризма в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210513/1032411340/Turbaza-Churina-o-razvitii-gastronomicheskogo-turizma-v-Abkhazii-.html

О том, как развивать гастрономический туризм и экскурсии с дегустациями, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала представитель научно-экспертного Совета Федерации России Елена Чурина.

Радио
Турбаза: Чурина о развитии гастрономического туризма в Абхазии

"Я участвовала в экскурсии с "Кавказским застольем" не только как эксперт, но и как турист, которому была оказана такая услуга. Это как раз имеет прямое отношение к гастрономическому туризму, потому что в данном случае показывается, как производится продукт, как он собирается и перерабатывается. На столе присутствуют национальные блюда, и прием пищи сопровождается рассказом. Это не просто ресторан, куда приходит турист. Это классический тур с дегустацией, с погружением в национальную кухню", - отметила Елена Чурина.

По словам эксперта, гатротуризм сложно классифицировать, в него входит много понятий, но одно из них – это экскурсия с дегустацией и погружение в национальную кухню.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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