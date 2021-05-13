Турбаза: Чурина о развитии гастрономического туризма в Абхазии

Радио Турбаза: Чурина о развитии гастрономического туризма в Абхазии

"Я участвовала в экскурсии с "Кавказским застольем" не только как эксперт, но и как турист, которому была оказана такая услуга. Это как раз имеет прямое отношение к гастрономическому туризму, потому что в данном случае показывается, как производится продукт, как он собирается и перерабатывается. На столе присутствуют национальные блюда, и прием пищи сопровождается рассказом. Это не просто ресторан, куда приходит турист. Это классический тур с дегустацией, с погружением в национальную кухню", - отметила Елена Чурина.

По словам эксперта, гатротуризм сложно классифицировать, в него входит много понятий, но одно из них – это экскурсия с дегустацией и погружение в национальную кухню.

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