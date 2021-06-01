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Руднев об "Электре" РУСДРАМа на фестивале "Радуга": условность стала безусловностью

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О спектакле "Электра" на фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал российский театровед, критик, арт-менеджер Павел Руднев.

Радио
Руднев об "Электре" РУСДРАМа на фестивале "Радуга": условность превращается в безусловность

30 мая РУСДРАМ представил спектакль "Электра" на сцене ТЮЗа имени Брянцева в Санкт-Петербурге в рамках театрального фестиваля "Радуга".

По мнению одного из крупнейших исследователей современного театрального процесса в России Павла Руднева, абхазы выступили на фестивале "Радуга" очень достойно.

"По сути, с очень большим триумфом. По степени восприятия аудиторией финал был довольно патетический с криками и аплодисментами. Может быть, это был один из самых лучших приемов. Мне кажется, этот спектакль для взаимного роста Русского театра из Абхазии и режиссера Артема Устинова, потому что у Устинова довольно сложная биография – в первые годы он потерялся, а потом стал очень сильно расти. Очень важное решение, что дирекция РУСДРАМа предоставила возможность Артему бездну возможности. Этот спектакль показывает, что Артем Устинов вырос в довольно крупную фигуру русской режиссуры и что его предыдущие успехи не были случайными… Спецификой этого режиссера становится соединение современности и эпичности", - отметил Руднев.

Павел Руднев считает, что зрителя затронула театральная природа.

"Например, в сцене убийства было ощущение, что я нахожусь на настоящем убийстве, на настоящей скотобойне. Условность превращается в безусловность. За мной женщина кричала от страха. Театр прерывает свою природу – кажется, что мы находимся на территории безопасности в театре, но вдруг кажется, что все происходит по-настоящему. То есть границы театра разрушаются, и восприятие делается живым", - сказал театровед.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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