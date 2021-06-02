Отырба о британском штамме COVID в Абхазии: течение тяжелое, быстрее возникают осложнения

Радио Отырба о "британском" штамме коронавируса в Абхазии: быстрее возникают осложнения

На рабочем совещании премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с медиками сообщили о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

"По течению заболевания, которое мы отмечаем сейчас у наших пациентов, мы пришли к выводу, что вирус, с которым они столкнулись, относится к британскому штамму. Заболевание протекает более тяжело, встречается у более молодого возраста, при этом пациенты могут быть ПЦР-отрицательны, но при КТ исследовании и при наличии сопутствующих клинике вирусной инфекции отмечается поражение легких более 50%. Это та особенность, которая встречается у больных. Болезнь протекает более тяжело, быстрее возникают осложнения", - рассказала Отырба.