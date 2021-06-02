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Отырба о британском штамме COVID в Абхазии: течение тяжелое, быстрее возникают осложнения

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1326)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210602/1032546125/Otyrba-o-britanskom-shtamme-COVID-v-Abkhazii-techenie-tyazheloe-bystree-voznikayut-oslozhneniya.html

Заведующая инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба в эфире радио Sputnik рассказала, чем опасен британский штамм COVID-19 и как его лечат абхазские медики.

Радио
Отырба о "британском" штамме коронавируса в Абхазии: быстрее возникают осложнения

На рабочем совещании премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с медиками сообщили о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

"По течению заболевания, которое мы отмечаем сейчас у наших пациентов, мы пришли к выводу, что вирус, с которым они столкнулись, относится к британскому штамму. Заболевание протекает более тяжело, встречается у более молодого возраста, при этом пациенты могут быть ПЦР-отрицательны, но при КТ исследовании и при наличии сопутствующих клинике вирусной инфекции отмечается поражение легких более 50%. Это та особенность, которая встречается у больных. Болезнь протекает более тяжело, быстрее возникают осложнения", - рассказала Отырба.  

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1326)

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