Бигвава об участии в "Празднике сладости": победа над собой

Индивидуальный предприниматель, пекарь-любитель Иоланта Бигвава, рассказала в эфире радио Sputnik о том, почему решила принять участие в кулинарном конкурсе "Праздник сладости" и о ближайших планах.

Радио Бигвава об участии в "Празднике сладости": победа над собой

"Праздник Сладости" - VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства, организованный Торгово-промышленной палатой Абхазии, состоялся в Сухуме 1 июня. В этом году его приурочили ко Дню защиты детей. В конкурсе приняли участие кондитеры из всех городов Абхазии, в числе которых известные кондитерские, индивидуальные предприниматели, профессионалы и любители кондитерского дела.

Индивидуальный предприниматель, пекарь-любитель Иоланта Бигвава рассказала в эфире радио Sputnik, что два фактора сыграли роль в ее участии в кулинарном конкурсе.

"Это прежде всего желание моей дочери. У меня дочь с особенностями физического развития, у нее ДЦП (детский церебральный паралич), ей 24 года. Она с очень развитым интеллектом, но, к сожалению, физическая форма желает лучшего. Для нее это было переломным моментом, потому что такие дети часто находятся не в социуме, стесняются своего заболевания… Для нее это был большой шаг, победа над своими зажимами. Также и для меня это было победой над собой, потому что я взрослый человек, поменявший род своей деятельности в осознанном возрасте, в 50 лет. Это большой риск, за которым стоят и внутренние страхи... Сменить сферу деятельности и заняться тем, что ты реально любишь, от чего получаешь кайф, драйв, адреналин, страшно, но там, где страшно, происходят интересные вещи. Эти два фактора сыграли большую роль", - сказала Бигвава.

Она рассказала, что представила в кулинарном конкурсе, о своих впечатлениях от участия в нем, поделилась планами на будущее.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.

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