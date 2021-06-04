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Гражданин и начальник: Кокоскерия о выявлении и наказании майнеров

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Майнинг в Абхазии (129)
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Руководитель Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как Госстандарт совместно с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг в республике.

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Гражданин и начальник: Кокоскерия о выявлении и наказании майнеров

31 марта текущего года Парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. Какова сегодня ситуация с майнингом, много ли актов о нарушениях поступает в суд и как помогает привлечь нарушителей к ответственности недавно принятое законодательство, в эфире радио Sputnik рассказал глава департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия.

"После внесения изменений в статьи КоАП в части незаконного подключения абонентов к сети "Черноморэнерго" существенно были увеличены штрафы, которые существенно сказались на том, стоит ли идти на такие шаги, самовольно подключаться. За последнее время, после увеличения штрафов, нами были переданы материалы в суд по 44 объектам майнинг-ферм. Общая сумма предполагаемого штрафа, которая должна поступить в бюджет, – это 6 миллионов 672 тысячи рублей. По 11 материалам судами уже приняты решения об уплате административного штрафа на сумму 1 миллион 696 тысяч рублей. Мероприятия по выявлению незаконных майнинг-ферм проводятся ежедневно днем и ночью совместно с представителями МВД, "Черноморэнерго", районных электросетей", - рассказал Кокоскерия.

Он отметил, что  в последнее время затишья в деятельности майнеров не произошло, в день инспекторы попадают на 5-6 майнинговых ферм.  

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Майнинг в Абхазии (129)

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