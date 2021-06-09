Такие обстоятельства: эксперты о рентабельности российской электроэнергии для майнинга

Насколько реальна возможность майнинга в Абхазии с использованием электроэнергии из России по российским тарифам, будет ли выгоден этот бизнес, в эфире радио Sputnik рассуждали криптоинвестор Ардашес Овсепян и эксперт-энергетик Сергей Максимов.

Радио Такие обстоятельства: эксперты о рентабельности российской электроэнергии для майнинга

Президент Аслан Бжания допустил деятельность по майнингу криптовалют в республике с использованием электроэнергии из России, об этом он сказал на совещании с главами администраций городов и районов, прошедшем 4 июня. Как это осуществить технически и будут ли выгодны такие условия майнерам, в эфире радио Sputnik обсудили с криптоинвестором Ардашесом Овсепяном и экспертом-энергетиком Сергеем Максимовым.

По мнению Ардашеса Овсепяна, невозможно сегодня точно сказать, будет ли выгодно майнить в Абхазии при условии, что Россия предоставит электроэнергию по своим тарифам для осуществления добычи криптовалюты.

"Для этого надо заглянуть в будущее и узнать, что будет с курсом биткоина. Нынешний курс биткоина сейчас находится на своем историческом максимуме. Да, он был 64 тысячи долларов, сейчас он стоит 32 тысячи долларов, однако все равно это один из исторических максимумов", - сказал Овсепян.

Как отметил энергетик Сергей Максимов, осуществить электроэнергию из России технически возможно, но вопрос в том, что она будет поступать обезличенно в абхазскую энергосистему.

"Вопрос в том, как разгрузить систему со стороны ИнгурГЭС и осуществить поставку со стороны России. Как сделать так, чтобы электроэнергия поступала равномерно при условии, что собрали с майнеров деньги и оплатили российскую электроэнергию, вопрос сложный. Наверное, это возможно, но я пока не вижу способа, как это сделать. Надо будет все отслеживать. И будет ли экономически целесообразно отпускать России электроэнергию в малых объемах?" - заметил эксперт.

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