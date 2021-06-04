Бжания обозначил перспективы легализации майнинга криптовалют в Абхазии

В Абхазии запрещен майнинг криптовалют в связи с повышением нагрузок на электросети республики, которые и без того находятся в ветхом состоянии.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания допустил деятельность по майнингу криптовалют в республике с использованием электроэнергии из России, сообщает Апсныпресс.

Вопрос незаконной добычи криптовалют в республике Бжания обсудил в числе прочих на совещании с главами администраций городов и районов, прошедшем в пятницу 4 июня.

"Есть возможность для осуществления этого бизнеса при условии поставок электроэнергии из России под эти нужды. Россия на этом этапе готова предоставить по своим тарифам электроэнергию. Их операторы будут распределять свою электроэнергию. Скорее всего, мы к этому придем, но требуется время", - цитирует агентство главу государства.

Аслан Бжания выразил надежду, что к концу текущего года проблему майнинга в стране удастся решить, но до тех пор эту незаконную деятельность нужно пресекать.

Запрет на майнинг продлен в Абхазии до марта 2022 года постановлением Кабинета министров.

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