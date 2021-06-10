Такие обстоятельства: Кирия о ситуации с насекомыми-вредителями в Абхазии

О ситуации с насекомыми-вредителями в Абхазии, чем вызвана активность некоторых видов, насколько они опасны, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам болезней и вредителей Михаил Кирия.

Радио Такие обстоятельства: Кирия о ситуации с насекомыми-вредителями в Абхазии

Сегодня идет исследование по распространению таких основных вредителей, как пальмовый долгоносик, пальмовый мотылек и самшитовая огневка, и по данным, которые уже есть, можем сказать, что долгоносик активно присутствует в Гагрском раойне, сказал Кирия в беседе на радио.

"Суммарно по городам Гагра, Пицунда и Сухум, у нас установлено более 80 ловушек, и эти данные позволят нам оперативно получать информацию о состоянии популяции вредителя. За первую неделю мониторинга в Гагре уже активно можно судить о том, что долгоносик сохраняет то положение, которое было и в прошлом году", - констатировал Кирия.

В то же время ситуация с самшитовой огневкой улучшилась, однако работы по обработке необходимо продолжать, отметил эколог.

"В ловушках, которые установлены в Бзыбском ущелье, можно сказать, что вредитель там не фиксируется, и с прошлого года мы знаем о том, что вообще популяция огневки находится в крайне депрессивном состоянии, ее не так много, но она все-таки присутствует, это говорит о том, что те обработки, которые велись, они должны быть продолжены", - подчеркнул Кирия.

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