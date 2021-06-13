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ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
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Еврокомиссия разрешила прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
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В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
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ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
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Жириновский объяснил недовольство песней Манижи на Евровидение - 2021
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Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
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ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
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