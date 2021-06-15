Корсая о российском свете для майнинга в Абхазии: уникальная идея, если смогут воплотить

О том, как можно реализовать проект майнинга криптовалют в Абхазии с использованием электроэнергии из России, насколько это экономически может быть интересно и выгодно, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился технический директор компании Aquafon Даур Корсая.

Радио Корсая о российском свете для майнинга в Абхазии: уникальная идея, если смогут воплотить

Президент Абхазии Аслан Бжания допустил деятельность по майнингу криптовалют в республике с использованием электроэнергии из России. Об этом он сказал на совещании с главами администраций городов и районов, обсуждая вопрос незаконной добычи криптовалют в республике.

Даур Корсая рассказал об эффективности осуществления проекта с использованием электроэнергии из России для майнинга в Абхазии, и как это возможно сделать технически.

"Идея довольна уникальная, если ее смогут воплотить. Потому что речь, скорее всего, идет о методах легализации майнинга. Сейчас проблема у тех абонентов, которые были отключены по временной схеме из-за постановления Кабмина Абхазии. С ними вопрос надо решить каким-то образом. Значит, с ними будет заключен новый договор по специальным тарифам, которые будут привязаны к стоимости перетока энергии. Будет определен объем, и он будет снабжать Гагрский район или Цандрыпш. Это не только возможно, но и целесообразно и эффективно, потому что при подаче электроэнергии от Ингур ГЭС до Гагры по нашим перегруженным линиям идут огромные потери, с помощью перетока из России таких проблем не будет", - отметил Корсая.

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