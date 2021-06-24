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Беслан Камкия
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Камкия о британском эсминце в российских водах Черного моря: идет "разведка боем"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210624/1032691590/Kamkiya-o-britanskom-esmintse-v-rossiyskikh-vodakh-chernogo-morya-idet-razvedka-boem.html

Политолог, завкафедрой теории права Сочинского института РУДН Беслан Камкия, в интервью радио Sputnik, комментируя нарушения российской границы в черном море британским эсминцем, отметил, что таким образом идет отработка биполярного мира.

Радио
Камкия о британском эсминце в российских водах Черного моря: идет "разведка боем"

22 июня эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды России.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

В связи с инцидентом с британским эсминцем в Черном море в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Комментируя данный инцидент, политолог Беслан Камкия напомнил, что подобные инциденты случались и ранее.

"Идет отработка модели, которую мы еще с советских времен называем моделью биполярного мира. Да, во многом мир многополярен, но в военных аспектах мир все-таки становится на глазах биполярным. Идет "разведка боем", насколько Россия способна выдержать свои национальные интересы", - считает политолог.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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