Трапш о вакцинации от CОVID-19: для абхазов это вопрос самосохранения

Радио Трапш о вакцинации от CОVID-19: для абхазов это вопрос самосохранения

По информации главного терапевта Минздрава Абхазии Анжелы Арчелия, более четырех тысяч человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В беседе на радио политолог Николай Трапш отметил, что на сегодняшний день альтернативы тем мерам, которые в России применяет государство в отношении вакцинации от COVID-19, он не видит.

"Они могут быть нормативно до конца не подготовлены, могут в каких-то моментах решать излишним проявлением политической воли, но уповать только на ответственность, на убеждения в условиях, когда масса источников информации, в том числе непроверенных, и общий скептицизм по отношению к медицине и к вакцинации, не стоит. Здесь должны быть достаточно жесткие меры, тем более когда речь идет об Абхазии. В Москве говорят о сфере обслуживания, а Абхазия - вся одна большая сфера обслуживания, и на очень ограниченном пространстве, поэтому здесь нужно выходить даже не на 60%, а на 75%. Для абхазов это вопрос самосохранения, потому что здесь те жертвы, которые в России кажутся весомыми, могут быть катастрофическими. Особенно понимая то, что на сегодняшний день абсолютной стопроцентной, эффективной лечебной версии борьбы с коронавирусом нет. Ясно, что здесь уповать на счастливый случай или на то, что, если заболеешь, тебя спасут – путь в никуда. Помимо того, что должны люди осознавать личную ответственность перед собой, перед семьей, должны быть меры со стороны государства, и здесь все должно быть беспристрастно, потому что в конечном счете – это вопрос выживания", – сказал Трапш в эфире радио Sputnik Абхазия.

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 11 мая, с тех пор прививки сделали более четырех с половиной тысяч человек.