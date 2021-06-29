Такие обстоятельства: Лазба об инвестиционной деятельности в Абхазии

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Фрида Лазба в эфире радио Sputnik рассказала об инвестиционной деятельности в Абхазии, ее проблемах и перспективах.

Радио Такие обстоятельства: Лазба об инвестиционной деятельности в Абхазии

В Академии наук Абхазии состоялся научно-практический семинар по актуальным проблемам экономики Абхазии. Ведущий научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидат экономических наук Фрида Лазба выступила с докладом "Правовые аспекты инвестиционной деятельности в Абхазии".

Инвестиционные правоотношения России и Абхазии насчитывают более ста лет. Абхазия была всесоюзной здравницей, масштабные туристские объекты, средства размещения были построены в советский период. Развитие частные капитальные вложения получили в период перестройки, правовое обеспечения частных инвестиций началось с принятием рыночных законов, которые стимулировали данную деятельность, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики и права Абхазии Фрида Лазба.

"После распада СССР был принят "Закон об иностранных инвестициях". Он был принят еще до грузино-абхазской войны ( Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - прим.) в 1992 году. И после войны тоже иностранным инвестициям Абхазия придавала приоритетное значение. Этот закон действовал вплоть до 2014 года. Приоритет отдавался иностранным инвестициям, совместным предприятиям. Было достаточно комфортное поле для иностранных инвестиций с точки зрения правового регулирования и льготного режима. Уставной капитал две тысячи долларов совместного предприятия и льготы, но риск был достаточно высок, потому что Абхазия была не признана, находилась в блокаде мирового сообщества и Российской Федерации… частный российский инвестор, несмотря на все сложности, сюда шел", - сказала Лазба.

В 2014 году в Абхазии был принят закон "Об инвестиционной деятельности". По словам Лазба, по данному закону любой инвестор, будь он иностранный или отечественный, подпадает под определенные режимы налогооблажения, реинвестирование.

"Экспертное сообщество на стадии принятия этого закона указывало, что фактически, если будет таким, он "отметет" всех. У нас нет крупных отечественных инвесторов. Есть крупный инвестор только в лице РФ по линии Инвестпрограмм. Отечественный инвестор этим законом был вообще отсечен. Там инвестиции в форме капитальных, финансовых вложений и льготный режим, режим наибольшего благоприятствования связан с порогом более 70 миллионов рублей. Такого потенциала у нас нет, отсутствуют и долгосрочные кредиты… Сегодня специальный закон, который регулирует инвестиционную деятельность, он такой", - резюмировала Лазба.

По ее мнению, надо принимать специальные законы, которые регулировали бы деятельность инвесторов, которые не подпадают под действующий закон об инвестиционной деятельности.

Экономист ответила и на вопрос об иностранных инвестициях в стратегически важные отрасли государства.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.