Жемчугов о пандемии коронавируса: обновилась мировая система здравоохранения

Об изменениях в медицине и мировом сообществе, которые происходят с распространением COVID-19, в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Радио Жемчугов о пандемии коронавируса: обновилась вся мировая система здравоохранения

Второй год подряд пандемия коронавируса распространяется по всему миру. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, минувший год многому научил все мировое сообщество.

"В техническом плане мы увидели, что эволюция микробного мира не остановилась. Она может привести к последствиям, которые могут повлиять на все мировое сообщество от экономики до практического поведения людей. Изоляция была и есть серьезным испытанием для людей", - рассказал медик.

Специалист отметил, что за время распространения коронавирусной инфекции медицина обновилась, усовершенствовались знания о создании тест-систем, получила большое развитие вакцинная отрасль, изменились учебные курсы в вузах.