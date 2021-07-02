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Гуния о кризисе энергетики Абхазии: за год пришли к тому, что могло быть через 20 лет

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (425)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210702/1032754539/Guniya-o-krizise-energetiki-Abkhazii-za-god-prishli-k-tomu-chto-moglo-byt-cherez-20-let-.html

Как разрешить кризис абхазской энергетики и стоит ли привлекать иностранные инвестиции, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Илья Гуния.

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Такие обстоятельства: Гуния о кризисе абхазской энергетики

Отвечая на вопрос, где найти внутренний резерв на поддержание бесперебойной работы электроэнергетики, Гуния отметил, что к кризису в сфере энергетики в Абхазии шли долго и упорно.

"Но должны были дойти лет через 20 по тем темпам расходования, которые были. Но мы дошли к этим проблемам за один год. Мы же понимаем, из-за чего это происходит. Послевоенная энергетика, внутренние сети у нас были в наихудшем состоянии. Мы же восстанавливали, по мере возможности государство выделяло деньги, тратило их, ремонтировало провода, ставило столбы. Тихо-тихо, постепенно мы латали те дыры, которые у нас были. Сегодня речь идет о том, что мы не в состоянии содержать ее в полном объеме. Но почему? Майнинг довел энергетику до такого состояния. Если в течение года потребление поднимается в разы, мы должны понимать причину. Такой быстрый рост потребления приводит к износу. К выходу из строя оборудования и к дефициту электроэнергии", - сказал Гуния.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (425)

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