Иммунолог рассказал о страхах вокруг прививки от коронавируса

Антитела после COVID эффективнее, чем после прививки; осложнения после вакцинации могут привести к инвалидности и аутизму; раньше прекрасно жили без прививок ― аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о популярных мифах в связи с вакцинацией от коронавируса.

Радио Иммунолог рассказал о страхах вокруг прививки от коронавируса

Прививка делается как раз для тех целей, чтобы вы при первом контакте с возбудителем не заболели, потому что заболевание после первого контакта с возбудителем, когда вообще никакого иммунитета нет, может протекать очень тяжело вплоть до смертельного исхода, рассказал специалист в подкасте радио Sputnik.

"Если у вас есть прививка и хоть какой-то уровень антител, пусть даже не весь спектр антител, эти антитела вас защитят, и самое главное, что в организме уже есть клетки иммунной системы, которые уже ознакомлены с тем, что существует такой возбудитель, соответственно, эти клетки тоже вас защитят. Вы, по крайней мере, не погибнете и не будете болеть тяжело", ― объяснил Болибок.

Этому мифу лет 50, отметил врач. "Кто-то когда-то опубликовал в американской газетенке и пошло-поехало по всему миру, хотя неоднократно проводились многоцентровые международные клинические исследования после прививки, и ничего не было подтверждено ― никакого аутизма, никакого ДЦП после прививки не развивается", рассказал Болибок.

Есть определенный перечень осложнений, известный для каждой конкретной прививки, напомнил специалист. "Кроме того, что в описании на прививку сказано, ничего другого развиться не может", подчеркнул он.

"Большинство вакцин имеют так называемые нежелательные поствакцинальные явления, это не осложнения. Дело в том, что любая вакцинация запускает в организме иммунный процесс, который напоминает ответ иммунитета на инфекцию. Иммунная система людей может по-разному отвечать на эту искусственную инфекцию, которую мы называем вакцинацией", ― сказал Болибок.

Нежелательные реакции присутствуют при любой вакцине, при этом правило такое – чем выше иммуногенность вакцины, чем более высокий и стойкий иммунитет после вакцины получается, тем чаще встречаются нежелательные поствакцинальные реакции, сказал медик.

Около 30 лет назад детская смертность была на уровне 45 случаев из тысячи, а когда "в поле рожали", смертность была почти 800 случаев из тысячи, рассказал иммунолог.

"Вы хотите вернуться в 19 век, когда по 15-20 родов у женщины было, и только 5-6 детей доживало до взрослого состояния? Сейчас огромные усилия, огромные деньги, самые передовые технологии используются для лечения пациентов с COVID, и что мы видим – летальность в 2-3%, то есть из ста заболевших у нас три человека умирает, это очень высокая летальность, мы с такой инфекцией сталкиваемся впервые в современной истории", ― сказал иммунолог.

Коронавирус убивает сильнее, чем грипп, и нет никакой гарантии, что именно вас спасут, это больше зависит от особенностей вашего организма, чем от возможностей современной медицины, отметил Болибок.

"Я бы в такую лотерею не стал играть. Шанс умереть от коронавирусной инфекции 1 к 30, если не хотите прививаться. Коронавирус дойдет до всех, это всемирная эпидемия, до начала пандемии ни у одного человека на планете не было иммунитета, и вирус дойдет до каждого. Но если вы привиты, вы его встретите во всеоружии, ваша иммунная система его отразит, вы не заболеете или заболеете в легкой форме. Но совершено точно не умрете", ― сказал врач.