Розовые очки и зеленая тоска: что означают цвета в лингвокультуре

﻿Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"?