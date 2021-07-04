Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?

Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
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Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"?
Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
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Из-за ветра и сильного ливня в воскресенье во всех районах Абхазии были повреждены линии электропередач.
Шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию в воскресенье вечером, в результате пострадали жилые дома, линии электропередач.
В администрации Сухум создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Штаб возглавляет Беслан Эшба.
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