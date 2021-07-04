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Розовые очки и зеленая тоска: что означают цвета в лингвокультуре

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Темы:
Подкасты РИА (559)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210704/1032758438/Rozovye-ochki-i-zelenaya-toska-chto-oznachayut-tsveta-v-lingvokulture.html

﻿Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"?

Радио
Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?

Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?

Слушайте подкаты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (559)

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