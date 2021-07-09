Комаровский назвал симптомы "дельта" коронавируса

Если в стране пока нет дельта-штамма коронавируса, не расслабляйтесь, он скоро придет к вам, предупреждает известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и объясняет, чем новая мутация опаснее предыдущих.

Радио Комаровский назвал симптомы "дельта" коронавируса

Дельта ― это мутировавший штамм исходного коронавируса, который отличает, прежде всего, очень высокая заразность, отметил доктор на своем youtube-канале.

"Предположительно дельта-штамм отличается от первородного уханьского тем, что он в 5-15, а то и в 20 раз более заразный. Это говорит о том, что для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза, то есть если с уханьским исходным вирусом надо было вдохнуть тысячу вирусов, чтобы болезнь возникла,то для дельта-варианта и ста вирусов хватит", ― сказал Комаровский.

Кроме того, дельта-вариант коронавируса отличают симптомы. По словам врача, при дельта-штамме чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле, выраженный насморк и проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе и иногда диарея.

"По тяжести данные противоречивы. Есть информация о том, что вероятность попасть в реанимацию примерно в два раза выше чем для стандартного коронавируса", ― предупредил Комаровский.

На сегодняшний день основные вакцины защищают от "дельты" – от попадания в реанимацию, тяжелая форма заболевания маловероятна, говорит Комаровский.

Маски, особенно в замкнутых помещениях, где куча людей, остаются крайне актуальными. Основа защиты от дельта-штамма ― вентиляция и проветривание помещений, общение исключительно на свежем воздухе, рекомендует врач.