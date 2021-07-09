Стратилов о занятиях яхт-клуба в Сухуме: дети становятся дружнее и смелее

О занятиях детей в яхт-клубе Сухума в пандемию и о том, как этот вид спорта влияет на ребенка, в эфире радио Sputnik рассказал тренер по парусному спорту Константин Стратилов.

Радио Стратилов о занятиях яхт-клуба в Сухуме: дети становятся дружнее и смелее

Дети выходят в море в спасжилетах, если даже вдруг какой-то катаклизм случится, в жилете можно его выловить сразу, сказал тренер, вспоминая о шторме, который совсем недавно обрушился на Абхазию.

"Сейчас ходит человек 20. Мы детей учим плавать, учим ходить под парусом, самое главное, что после этого они становятся дружными и посмелее, чем обычный ребенок. В море уходит один человек, а там мысли разные, возвращается – другой", - рассказал Стратилов.

Говоря о тренировках в пандемию, Стратилов отметил, что спокойно можно соблюдать меры, однако родители боятся детей присылать.

"В лодке сидит один ребенок, ему, наоборот, хорошо в море находиться, дышит свежем воздухом, ничего плохого я здесь не вижу. Морская вода много болезнетворного уничтожает, я думаю, это скорее оздоровит, чем заболеет ребенок. Если простудится, это другое дело, мы за этим тоже смотрим", - сказал тренер.

Тренер по парусному спорту рассказал, что из-за ветхой и хилой материальной части яхт-клуба нет возможности принимать большее количество детей.

"Мы рассчитываем на помощь города и тех, кто уже отзанимался, больных этим видом, как я. Думаю, что в течение 10-15 лет это все восстановится, и будем в лучшем виде. Нам надо этот яхт-клуб отреставрировать, "подшаманить", - отметил Стратилов.