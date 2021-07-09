Врач Гаргулия рассказала, когда пандемия в Абхазии может пойти на спад

По мнению врача, в Абхазии резко увеличились случаи заражения коронавирусом в связи с тем, что люди вновь стали проводить массовые торжественные и ритуальные мероприятия.
"Но в связи с указом президента об ужесточении антиковидных мер, я думаю, что население прислушается, и показатели у нас пойдут на спад", - считает гагулия.
Медик также прокомментировала, чем опасны новые штаммы коронавируса.
"Опасность их в том, что им подвержен и молодой возраст, пациенты быстро тяжелеют и быстрее наступают осложнения. Пока доктор сориентируется, уже идет большой процент поражения легких. Поэтому хотелось бы предупредить население о том, что надо соблюдать меры предосторожности – ношение масок, дистанцирование. Если мы все это будем соблюдать, будет снижение роста заболеваемости. Единственное, вацинация нас может спасти, и призываю всех вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет", - сказала Лали Гаргулия.
По мнению медика, с населением необходимо работать, проводить разъяснительную работу о пользе вакцинации.