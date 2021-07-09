Врач Гаргулия рассказала, когда пандемия в Абхазии может пойти на спад

Главврач Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, в связи с чем статистика заболеваемости коронавирусом в Абхазии пошла вверх и при каких условиях ситуация может измениться.

Радио Врач Гаргулия рассказала, когда пандемия в Абхазии может пойти на спад

По мнению врача, в Абхазии резко увеличились случаи заражения коронавирусом в связи с тем, что люди вновь стали проводить массовые торжественные и ритуальные мероприятия.

"Но в связи с указом президента об ужесточении антиковидных мер, я думаю, что население прислушается, и показатели у нас пойдут на спад", - считает гагулия.

Медик также прокомментировала, чем опасны новые штаммы коронавируса.

"Опасность их в том, что им подвержен и молодой возраст, пациенты быстро тяжелеют и быстрее наступают осложнения. Пока доктор сориентируется, уже идет большой процент поражения легких. Поэтому хотелось бы предупредить население о том, что надо соблюдать меры предосторожности – ношение масок, дистанцирование. Если мы все это будем соблюдать, будет снижение роста заболеваемости. Единственное, вацинация нас может спасти, и призываю всех вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет", - сказала Лали Гаргулия.

По мнению медика, с населением необходимо работать, проводить разъяснительную работу о пользе вакцинации.