Корсая об антиковидных мерах в Абхазии: на войне не спрашивают, хочешь или нет

Радио Корсая об антиковидных мерах в Абхазии: на войне не спрашивают, хочешь или нет

С 12 июля в Абхазии вступят в силу дополнительные антиковидные меры - будет приостановлена деятельность учреждений культуры. Соответствующий приказ накануне подписал министр культуры Гудиса Агрба. Ограничительные меры, как говорится в приказе, введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в целях защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса. Уточняется, что свою работу приостановят театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли и образовательные учреждения культуры. Данное решение в эфире радио Sputnik обсудили с искусствоведом, директором дома-музея Дмитрия Гулиа Светланой Корсая.

По мнению Корсая, этой ситуации можно было бы избежать, если бы меры были предприняты ранее и не только в учреждениях культуры.

"Здесь работают законопослушные граждане, это госучреждения, которые подчиняются Министерству культуры. И здесь легче принимать такие меры. Все ограничительные меры, которые были введены распоряжением президента, очень плохо работают и очень плохо контролируются. Просто запретить работу каких-то свадебных салонов недостаточно. Надо было запрещать всякие компании, все, что касается массовых мероприятий. Массовые мероприятия происходят не только в культурных учреждениях. Скопление людей больше происходит на похоронах и годовщинах, на свадьбах, которые, как пир во время чумы. Обидно то, что, закрывая культурные учреждения, люди не прекратят собираться вне этих учреждений по поводу и без повода. Я бы предложила комплексно закрыть все хотя бы на две недели. Закрыть рестораны, закрыть все", - считает Корсая.

По мнению Светланы Корсая, вводить ограничения в госучреждениях легче всего, так как они управляемые, частные же не несут никакой ответственности.

"Так не должно быть. Если даже объект частный, то он все равно находится в государстве. Необходимо все контролировать так, как делается во всем мире. Здесь не надо открывать заново Америку и изобретать велосипед. Просто нужно контролировать. Должна быть воля и осознание того, что ситуация очень серьезная, которую надо преодолеть. Я хорошо помню войну. Во время войны мы тоже дома не сидели, работали на войну. Мы все работали и в тылу, и на фронте. Мы же видели, была другая обстановка. Кто тебя тогда спрашивал, хочешь ты или нет? Я сравниваю это с войной. То был видимый враг, а это враг невидимый. Мы абсолютно безответственно относимся к тому, что нас убивает этот вирус каждый день по одному, по два, по три человека. И мы не знаем, что будет с нами через полгода даже если преодолел болезнь", - сказала Светлана Корсая.

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