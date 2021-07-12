Вассерман рассказал, почему сейчас евро выгоднее доллара

Радио Вассерман рассказал, почему сейчас евро выгоднее доллара

Уже сейчас уровень долларовой инфляции таков, что начинает перекрывать издержки от других видов международных взаиморасчетов, такое мнение известный эрудит высказал в беседе с Дмитрием "Гоблином" Пучковым на youtube-канале блогера.

"Ведь смысл оплаты в долларах до недавнего времени был очень велик, любая валюта обеспечена в конечном счете тем объемом товаров и услуг, что можно на нее приобрести. Доллар опирался практически на весь мировой товарообмен, соответственно у него была самая большая база, и колебания курса были намного меньше, чем у любой другой валюты", ― пояснил Вассерман.

Все крики о том, что валюта должна быть обеспечена запасами других валют, фактически означают, что вас призывают к дестабилизации этой валюты, отметил эксперт. Однако даже у валют, опирающихся именно на товары и услуги, к примеру, евро, база все равно меньше, чем у доллара. Евро фактически обслуживает товарооборот внутри только части Европейского союза, напомнил Вассерман.

"Валютный риск, то есть риск потерь от колебаний курса при расчете в долларах был долгое время минимальный. Но сейчас, когда долларовая инфляция вышла на заметный уровень, становится выгоднее расплачиваться в тех же евро или даже, как мы с китайцами, в рублях и юанях. Колебания есть, но такие платежи не отражаются на счетах американских банков, а американцы еще в конце прошлого тысячелетия отменили понятие банковской тайны под предлогом борьбы с отмыванием преступно нажитых денег. А это значит, что любой платеж в долларах подконтролен американским властям", - сказал Вассерман.

С учетом всех этих факторов специалисты уже не гадают, произойдет ли массовый отказ от доллара в международных расчетах, а гадают только, случится это уже при Харрис, или еще при Байдене, резюмировал эксперт.

Полная версия беседы с политическим консультантом, эрудитом Анатолием Вассерманом доступна на youtube-канале Dmitry Puchkov.