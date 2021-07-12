Вассерман рассказал, почему сейчас евро выгоднее доллара

Уже сейчас уровень долларовой инфляции таков, что начинает перекрывать издержки от других видов международных взаиморасчетов, такое мнение известный эрудит высказал в беседе с Дмитрием "Гоблином" Пучковым на youtube-канале блогера.
"Ведь смысл оплаты в долларах до недавнего времени был очень велик, любая валюта обеспечена в конечном счете тем объемом товаров и услуг, что можно на нее приобрести. Доллар опирался практически на весь мировой товарообмен, соответственно у него была самая большая база, и колебания курса были намного меньше, чем у любой другой валюты", ― пояснил Вассерман.
Все крики о том, что валюта должна быть обеспечена запасами других валют, фактически означают, что вас призывают к дестабилизации этой валюты, отметил эксперт. Однако даже у валют, опирающихся именно на товары и услуги, к примеру, евро, база все равно меньше, чем у доллара. Евро фактически обслуживает товарооборот внутри только части Европейского союза, напомнил Вассерман.
"Валютный риск, то есть риск потерь от колебаний курса при расчете в долларах был долгое время минимальный. Но сейчас, когда долларовая инфляция вышла на заметный уровень, становится выгоднее расплачиваться в тех же евро или даже, как мы с китайцами, в рублях и юанях. Колебания есть, но такие платежи не отражаются на счетах американских банков, а американцы еще в конце прошлого тысячелетия отменили понятие банковской тайны под предлогом борьбы с отмыванием преступно нажитых денег. А это значит, что любой платеж в долларах подконтролен американским властям", - сказал Вассерман.
С учетом всех этих факторов специалисты уже не гадают, произойдет ли массовый отказ от доллара в международных расчетах, а гадают только, случится это уже при Харрис, или еще при Байдене, резюмировал эксперт.
Полная версия беседы с политическим консультантом, эрудитом Анатолием Вассерманом доступна на youtube-канале Dmitry Puchkov.