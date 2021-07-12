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Медвенский об "Абхазпоиске": невозможно, чтобы память о защитниках Отечества была забыта

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Об истории создания республиканской общественной организации "Абхазпоиск" и планах движения на будущее рассказал его руководитель, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский.

Радио
Медвенский об "Абхазпоиске": невозможно, чтобы память о защитниках отечества была забыта

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция участников общественного движения "Абхазпоиск", которая занимается обнаружением останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в горах Абхазии.

Задачей общественной организации "Абхазпоиск" является содействие органам государственной власти в осуществлении деятельности по сохранению и увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества, отметил руководитель организации Николай Медвенский.

"Мы не можем позволить себе, чтобы память о воинах была забыта. Прекрасно понимаем, что живем в непростое время и на фоне той информационной атаки, которая зачастую осуществляется на нашу память, прекрасно понимаем, какие информационные центры работают в этом направлении. Конечно, надо этому противодействовать", - заметил Медвенский.

Он рассказал о формах деятельности по сохранению памяти погибших защитников.

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